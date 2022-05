Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 33 de ani si doi copii de 3 ani, respectiv 6 ani au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Timisoara. Potrivit ISU Timis, in urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112 din data de 03.05.2022, ora 09:46, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru acordarea primului ajutor la 3 victime inconstiente.La…

- Doliu in showbiz-ul romanesc! Yoav Stern, fostul soț al Oanei Cuzino s-a stins din viața, dupa ce a fost internat in stare grava intr-un spital din Capitala. Milionarul a fost in coma mai multe zile, insa din pacate, organismul lui a cedat, iar medicii au fost nevoiți sa-i declare decesul.

- O fetița de doar patru ani din satul Hulboaca a murit dupa ce s-ar fi impiedicat și cazut sub roțile mașinii care staționa in ograda. La volanul mașinii se afla o ruda care a venit in vizita.

- Un copil de un an si patru luni, de la Durlesti, municipiul Chisinau, a murit strivit de un televizor care a cazut peste el. Natalia Stati, ofiter de presa la Directia de politie a municipiului Chisinau, a precizat pentru IPN ca Inspectoratul de Politie al sectorului Buiucani a fost sesizat de catre…

- O tanara, de 34 de ani, și-a pierdut viața marti dimineața dupa ce a pierdut controlul volanului și a ieșit in afara parții carosabile, plonjand intr-un șanț betonat, anunța IPJ Sibiu, citat de G4Media . Accidentul s-a petrecut pe DN 7, km. 252, intre Talmaciu și Boița, iar tanara se deplasa dinspre…

- O fetița de doar trei ani din Harkov, Ucraina, are șanse scazute de supraviețuire, asta dupa ce in urma cu mai mult timp a fost diagnosticata cu cancer. Din cauza lipsei de medicamente și crizei uriașe ca urmare a razboiului, fata ar putea muri in orice clipa.