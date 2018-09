Stiri pe aceeasi tema

- Disparuse in neant, apoi, dupa 2 zile de cautari, corpul sau a fost gasit fara viata. Lucy McHugh, de 13 ani, din Southampton, Marea Britanie, disparuta pe 25 iulie si a fost gasita pe un camp de langa un centru sportiv.

- Caz cutremuator in Rusia, unde o femeie este la un pas de moarte dupa ce a primit vestea ca fiica ei a fost violata si ucisa cu salbaticie. Mama unei fetite de cinci ani a intrat in coma dupa ce a aflat ca fiica ei a fost violata si ucisa de un barbat. Cadavrul dezmembrat al fiicei ei a fost gasit langa…

- Un nou caz tulburator a ingrozit intreaga planeta! O fetita de 6 ani a fost violata si ucisa, in apropierea casei, scrie stirilekanald.ro. Alesha avea 6 ani si se afla in vacanta la bunici, in Scotia. Pe 2 iulie a a disparut de acasa, iar bunicii alertati au inceput sa o caute. Disperati, acestia au…

- Cadavrul copilei, Alesha MacPhail, in varsta de 6 ani, a fost gasit luni, 2 iulie, pe Insula Bute, Scoția la scurt timp dupa ce a fost data disparuta, scrie stirileprotv.ro. Citeste si Anchetatorii au facut profilul criminalului fetitei de 5 ani din Baia Mare. "Este un adult nedezvoltat, astenic..."…

- Un adolescent a fost chemata in fața instanței, in Marea Britanie, fiind acuzat de viol și crima. El i-ar fi luat viața micuței Alesha MacPhail, pe Insula Bute din Scoția. Corpul micuței a fost gasit intr-o padure, in apropierea unui hotel abandonat, luni. El a fost arestat la scurt timp dupa, dar nu…

- Ancheta in cazul Esterei, fetița violata și ucisa in Baia Mare e departe de a se fi incheiat. Investigatorii au conturat portretul criminalului micuței de numai cinci ani. Se pare ca acesta are mai puțin de 50 de kilograme și nu are forța. Asta susțin criminaliștii, dupa ce au analizat leziunile de…

- Baiatul ar fi intrat sa se racoreasca in Raul Lapus, impreuna cu doi prieteni. La un moment dat, acestia din urma nu l-au mai vazut. Imediat, au alertat autoritatile. Scafandri, pompieri, politisti si voluntari au cautat trupul baiatului. Dupa o ora, cadavrul a fost scos pe mal. Amicii sai…

- Susanna, o adolescenta care sosise cu familia din Republica Moldova in Germania in luna februarie a acestui an, a fost data disparuta pe 22 mai. Parintii fetei, eleva la o scoala de langa Mainz, au alertat politia, dupa ce aceasta nu a mai revenit acasa de la scoala. Cadavrul fetei a fost gasit joi,…