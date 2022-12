O fetiță de 11 ani a mințit că a fost lovită de mașină, ca să ascundă că avea hainele rupte și murdărite de la școală Inventivitatea celor mici, atunci cand „spun povești” parinților pare sa nu aiba limite. O fetita de 11 ani si-a mintit mama ca ar fi fost accidentata cand traversa strada, pentru a ascunde faptul ca are hainele murdare si rupte in urma unui conflict avut la scoala. O fetita de 11 ani din Ploiesti i-a spus mamei sale ar fi fost lovita de o masina in timp ce traversa strada, iar anchetatorii au demarat cercetari pentru a identifica soferul vinovat. Dupa verificari, oamenii legii au stabilit ca evenimentul rutier nu a avut loc. Fata si-a mintit mama, pentru a ascunde faptul ca are hainele murdare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

