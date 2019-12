Stiri pe aceeasi tema

- „Pomana porcului“ va avea loc și in acest an in fiecare centru din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj. De asemenea, la fiecare unitate se va impodobi un brad de Craciun, locațiile fiind decorate corespunzator. In plus, beneficiarii vor primi…

- Un nou targ de Craciun in centrul municipiului Ploiesti. SC Hale si Piete a deschis, vineri, "Serbarile Iernii", eveniment care se deruleaza in perioada 6-31 decembrie. Targul, deschis pe trotuarul din fata Halelor Centrale si in parcul de vizavi, reuneste cateva zeci de comercianti si producatori,…

- Copiii care beneficiaza de sprijin din partea Centrului Social „Maria Ward" Radauti, impreuna cu echipa institutiei si cu voluntarii implicati in activitatea sociala si educationala de aici, organizeaza duminica, 8 decembrie a.c., un Targ de Craciun, in Foisorul de langa catedrala din ...

- Centrul municipiului Buzau s-a umplut pana la refuz, duminica seara, pentru cel mai așteptat moment al zilei de 1 Decembrie: aprinderea iluminatului festiv. Artisti de muzica populara au asigurat atmosfera de sarbatoare. Momentul a coincis cu deschiderea Targului de Craciun organizat de Primarie. Autoritațile…

- Si Oradea a imbracat haine de sarbatoare! S-a deschis targul de Craciun! Desi au fost putine grade in termometre, mii de oameni au petrecut, aseara, in orasul plin de lumini si culoare. Copiii au fost, desigur, cei mai fericiti

- Boala care a scumpit semnificativ carnea de porc inainte de Craciun evolueaza in judetul Olt in 63 focare, cu o saptamana in urma fiind semnalata inclusiv in localitatea in care seful DSVSA Olt are o ferma de porci, pe numele tatalui sau. Ultimul eveniment a fost ascuns opiniei publice vreme de mai…

- Deschiderea noii stagiuni la Filarmonica din Brasov va avea loc in seara de 19 septembrie, la Sala Patria, Cristian Mandeal continuand si in noua stagiune seria concertelor Brahms la pupitrul Orchestrei...

- Pe pietonalul Eroilor, copiii pot juca sotron sau pot invata sa se orienteze cu ajutorul rozei vanturilor Copiii care se vor plimba pe aleea de langa Parcul Nicolae Titulescu se vor putea juca sotron, vor invata orientarea in spatiu, cu ajutorul rozei vanturilor si vor afla noțiuni…