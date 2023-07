Stiri pe aceeasi tema

- 30.000 de euro vor intra in contul concurentei de la Chefi la cutite care a castigat sezonul cu numarul 11. Este vorba despre Nina Hariton, din echipa lui Sorin Bontea, prima femeie care se impune in finala concursului culinar.Ea a intrat in finala alaturi de Paul Tudosescu si Laurentiu Neamtu.„Dati-mi…

- Manchester City a castigat in premiera trofeul Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Inter Milano cu scorul de 1-0 (0-0), sambata seara, in finala desfasurata pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul, scrie digi24.ro .

- Un barbat in varsta de 25 de ani si o femeie de 24 de ani au murit, marti dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava, unde un autotren si doua autoturisme s-au ciocnit. Cei doi se aflau in unul dintre autoturisme si au ramas incarcerati, echipele de interventie scotandu-i inconstienti…

- Politistii IPJ Constanta au deschis o ancheta dupa accidentul de munca de la Rafinarie Petromidia. Potrivit reprezentantilor IPJ Constanta, la data de 13 mai a.c., in jurul orei 17.15, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati cu privire la faptul ca, la o rafinarie din orasul…

- Republica Moldova a caștigat, in premiera , concursul „Sanremo Junior 2023”. Premiul Mare al Festivalului internațional „Sanremo Junior 2023”, desfașurat in Italia, a fost acordat, la finele saptamanii trecute, unei tinere interprete din R. Moldova.

- Prefectul Radu Roca a participat in aceasta dimineața la Consiliul Asociației Generale a Medicilor Veterinari din Romania ( A.G.M.V.R). Evenimentul are loc in premiera in județul Satu Mare și se desfașoara la Valea Mariei. Alaturi de președinții filialelor din toata țara ale A.G.M.V.R, la ședința de…

- In cursul zilei de ieri, 10 aprilie 2023, o femeie din Blaj s-a prezentat la secția de poliție cu un caz atipic. O femeie gasise in bancomatul unei banci din oraș suma de 1.000 de lei și a venit la poliție sa ii inapoieze. Din spusele femeii, toata intamplarea s-a petrecut in jurul orei 10 […] The post…