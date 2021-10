Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis o ancheta, vineri, dupa ce o femeie a cazut de la etaj la un spital din Targu Mures. "In cursul acestei zile, (...) politistii din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca la o unitate spitaliceasca din Targu Mures, o persoana…

- Un barbat de 70 de ani a decedat, joi seara, dupa ce a fost lovit de un TIR pe o trecere de pietoni de pe DN2 – E85, in localitatea Adjud, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „Politistii Compartimentului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Adjud au fost sesizati, joi, la…

- Un barbat din judetul Sibiu a furat 13 pauni, in valoare de 10.000 de lei, de la o ferma din municipiul Aiud, profitand de faptul ca volierele in care erau crescuti nu erau asigurate, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Potrivit unui comunicat transmis, sambata,…

- La fata locului au intervenit un echipaj SMURD si o ambulanta, care au transportat doua dintre victime la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale. Un barbat de 72 de ani prezenta o plaga deschisa la piept, iar o femeie de 71 de ani a suferit leziuni la un picior.,,Politistii orasului Berbesti…

- Un barbat de 51 de ani din municipiul Tecuci s-a ales cu dosar penal pentru lovire sau alte violente, in urma unei dispute pentru un loc de parcare, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati.

- Atacul a avut loc, marți seara, in orașul Ovidiu, județul Constanța, unde doua persoane au fost injunghiate in urma unui conflict in care au fost implicate mai multe persoane, potrivit Antena 3. Intre timp atacatorul este cautat de echipajele de poliție. Este vorba de doua persoane, un barbat de 33…

