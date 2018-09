Stiri pe aceeasi tema

- Deși cancerul nu este considerat o boala contagioasa, trei oameni au murit dupa ce au primit organe de la o persoana care a suferit de aceasta maladie. Cazul a fost descris intr-un studiu publicat de American Journal of Transplantation, potrivit Newsweek . Trei femei au murit de cancer la san, dupa…

- Un cuplu de britanici cu o avere impresionanta a folosit sperma copilului lor mort intr-un accident auto pentru a-și crea un nepot. Cei doi au luat decizia de a cultiva sperma fiului lor, dupa ce acesta (singurul lor copil) a fost ucis intr-un accident de motocicleta in urma cu trei ani. Fiindca nu…

- Salvatore Popescu (51 de ani), inginerul ploiestean care a disparut in data de 30 august din fata palatului Topkapi din Istanbul, este in continuare de negasit. La sase zile de la disparitie, rudele nu au primit nicio veste de la autoritatile turce.

- Romanul a fost vazut de ofițerii de poliție din Kent facand o manevra periculoasa pe autostrada M20 din Marea Britanie. Barbatul a fost arestat, fiind condamnat la un an de inchisoare. Adrian Leu, in varsta de 43 de ani, a facut o manevra foarte periculoasa in timp ce conducea pe M20, in apropiere…

- Angajatii Polaris M Holding asigura salubrizarea a 110.000 mp de plaja la festivalul Neversea. Prima zi de desfasurare a festivalului de la malul marii a adus peste 10.000 de participanti din tara noastra, dar si din Marea Britanie, Israel si Statele Unite ale Americii.Potrivit Polaris M Holding acestia…