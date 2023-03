O femeie s-a spânzurat după ce ar fi pierdut prea mulţi bani la păcănele O femeie din Vaslui, dependenta de jocurile de noroc, s-a spanzurat la sfarșitul saptamanii trecute in apartamentul in care locuia cu iubitul ei, potrivit Vremea Noua. Femeia obișnuia sa joace aproape zilnic la pacanele, impreuna cu concubinul sau. Ambii petreceau ore intregi, in fiecare zi, in salile de jocuri de noroc, unde, de cele mai multe ori, iși lasau toți banii caștigați la locul de munca. Amandoi lucrau la o firma de taxi din oraș, unde ea era dispecer, iar el șofer. In ultimele luni, din cauza dependenței de pacanele, cei doi nu au mai avut cu ce sa-și mai plateasca chiria, iar datoriile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

