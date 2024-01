Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost reținuta pentru 24 de ore dupa ce ar fi incendiat mașina amantei soțului ei. Paguba se ridica la 15.000 de lei, scrie Știri-Neamt.ro. Incidentul a avut loc vineri seara, pe o strada din Roman, județul Neamț. Mașina era parcata in fața unei case. „La data de 6 ianuarie 2024, in jurul…

- Ieri, polițiștii Secției 4 Poliției Rurala Beclean au dispus ridicarea in vederea confiscarii a cantitații de 1290 de articole pirotehnice, descoperite in urma unor controale, la domiciliul unei femei de 22 de ani din Chiuza. Articolele pirotehnice fac parte din categoriile P1, F1, F2 și F4, iar cu…

- Doua persoane au murit, iar alte patru, inclusiv doi copii, au fost ranite, dupa ce o mașina s-a rasturnat și a ajuns in curtea unui imobil. Accidentul a avut loc joi seara, pe DJ 182C, la intrarea in localitatea maramureșeana Vad. Un tanar de 21 de ani din județul Neamț, aflat la volanul unui autoturism,…

- O femeie in varsta de 41 ani, din Iasi, a fost arestata preventiv dupa ce a facut presiuni asupra unui martor dintr-un dosar penal, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Initial, inculpata i-a promis persoanei vatamate ca o va ajuta financiar pentru a-si creste copilul,…

- O femeie din județul Galați a sarit dintr-o mașina in mers pentru a scapa de soțul agresiv, conform Mediafax.Polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de amenințare, violența in familie și lipsire de libertate. Potrivit IPJ Galați, polițiștii din comuna galațeana…

- O femeie in varsta de 51 ani, din municipiul Roman, a fost inselata pe Facebook de o persoana ramasa necunoscuta care i-a promis in schimbul sumei de 499 de euro actiuni la Hidroelectrica, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.