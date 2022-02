Stiri pe aceeasi tema

- O femeie insarcinata a ajuns la un spital din Peshawar cu un cui batut in cap. Dupa ce s-a demarat o ancheta, oamenii legii au descoperit ca vizitase un vraci care ii promisese ca in acest fel va naște un baiat.

