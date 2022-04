Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Emmanuel Macron a anuntat, luni seara, decizia de expulzare a "numerosi" diplomati rusi, intro actiune coordonata cu Germania si cu alte natiuni occidentale, pe fondul tensiunilor generate de invazia militara rusa in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 40. Trupele ruse s-au retras din mai multe zone ale Ucrainei, in timp ce fortele ucrainene descopera imagini de cosmar in locurile ocupate de rusi. Sute de civili au fost executati in orasele din regiunea Kiev. Intre timp, Rusia co

- „Intreruperea negocierilor de pace este scopul crimei regimului de la Kiev din satul ucrainean Bucha”, a declarat duminica purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata luni de agentia oficiala de presa TASS.

- Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, spune ca este șocata de masacrul comis de invadatorii ruși in orașul ucrainean Bucha și a anunțat ca decreteaza zi de doliu național in memoria victimelor de pana acum ale razboiului din Ucraina.

- Crimele asupra civililor imputate armatei ruse la Bucha, in apropiere de Kiev, sunt „oribile”, a declarat duminica secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a denuntat „o brutalitate fara precedent in Europa in ultimele decenii”.

- Sindicatul Europol afirma ca o femeie din localitatea suceveana Straja, aflata in apropierea granitei cu Ucraina, a gasit in curtea casei un troller plin cu tigari si o drona, ea anuntand autoritatile, potrivit News.ro. "Nu este un colet trimis de curier, nici un cadou primit de la cei apropiati si…