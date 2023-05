O femeie din Ucraina a produs un accident cu șase victime O femeie din Ucraina a produs, joi dupa-amiaza, un grav accident in localitatea Varfu Campului, din județul Botoșani. In urma accidentului șase persoane au fost ranite. O ucaineanca in varsta de 41 de ani, a intrat cu mașina, pe care o conducea, intr-o alta masina condusa de un barbat de 36 de ani, care circula […] The post O femeie din Ucraina a produs un accident cu șase victime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

