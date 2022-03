O femeie din Ucraina a fost jefuită de aproape 3 milioane de lei O femeie de 66 de ani, din Ucraina, a fost jefuita ieri, in drum spre Chișinau de la vama Leușeni, in apropierea localitații Piatra-Alba din raionul Ialoveni. Aceasta avea la ea 152.722 de dolari americani, 680 de EURO și 170.000 de hrinvne, produse alimentare, 4 carduri bancare și un telefon mobil, in suma totala de aproape 3 milioane de lei. Potrivit poliției, este vorba despre doi tineri de 28 de ani, din raioanele Strașeni și Telenești, anterior judecați; un barbat de 38 de ani, din Chișinau, anterior judecat; o femeie de 30 de ani, din mun.Chișinau, fara antecedente penale și un tanar de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

