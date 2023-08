Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Bistrita-Nasaud a fost retinut, duminica dupa-amiaza, dupa ce in cursul diminetii provocase un accident in care fusesera raniti o femeie si doi copii. Acesta fugise de la locul accidentului, fiind gasit cateva ore mai tarziu de politisti. Acestia au constatat ca tanarul era baut si nu are…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj dupa incendiul de la spitalul de copii din București. Șeful Guvernului le-a mulțumit celor care au intervenit pentru promptitudinea și profesionalismul de care au dat dovada, scrie Mediafax.Mesajul a fost transmis pe Facebook. CITESTE SI Substanța…

- Rusia a lansat, duminica, un alt val de atacuri pe timp de noapte asupra portului Odesa de la Marea Neagra, in urma bombardamentelor o persoana fiind ucisa si 18 ranite, inclusiv patru copii. Atacurile au afectat infrastructura rezidentiala, iar cea mai mare biserica ortodoxa din oras, veche de peste…

- Armata de Eliberare Nationala (ELN) a eliberat vineri o femeie subofiter si pe cei doi copii ai sai, de 6 si 8 ani, pe care i-a rapit cu putin timp inainte de intrarea in vigoare a unui armistitiu cu guvernul columbian, scrie AFP, citat de Agerpres."Subofiterul Karina Ramrez a fost eliberata impreuna…

- O femeie in varsta de 27 de ani și trei copii au fost raniți, vineri, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in orașul Ineu, județul Arad. Pentru preluarea victimelor, a fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD.Potrivit ISU Arad, accidentul a avut loc in jurul orei 16.30. Pompierii militari…

- Crima, vineri dupa-masa, in localitatea clujeana Dezmir, comuna Apahida. O clujeanca și-a omorat soțul cu mai multe lovituri de cuțit. Nu se știe la acest moment daca cei doi copii minori ai cuplului au asistat la scena sangeroasa. In urma cu doua saptamani, femeia a mai provocat un scandal uriaș. Femeia,…

- Drama cumplita intr-o localitate din județul Olt. O femeie in varsta de 43 de ani a sfarșit in condiții tragice, lasand in urma sa o familie indurerata. Trei copii au ramas fara mama. Fara sa-și dea seama, victima a dus la gura un recipient in care se afla o substanța care i-a facut rau. Femeia […]…

- „Mișcarea Greva Nașterii” este deosebit de populara in randul protectorilor climatici, deoarece aceștia considera ca un copil pune o presiune suplimentara asupra climei și doar ca cine nu are copii ajuta cu adevarat.O activista pentru clima in varsta de 35 de ani a explicat unei instanțe din Germania…