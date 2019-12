Femeia are 54 de ani și s-a mutat din Sibiu in Cluj-Napoca, unde lucreaza la o o firma de IT, scrie ziardecluj.ro. Mai mult, in momentul in care polițiștii au identificat-o, martorii susțin ca aceasta le-a replicat ca nu sta "rau cu banii" și ca ori platește pagubele, ori le cumpara alte mașini vecinilor, cu mențiunea ca aceștia sa nu le mai lase parcate in strada.

„La data de 4 decembrie a.c., politistii Sectiei 1 Politie Cluj-Napoca au identificat o femeie de 54 de ani, din municipiul Sibiu, judetul Sibiu, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere (9 acte materiale).…