O femeie din Botoşani a ajuns la spital cu dureri cumplite în zona intimă. Ce au descoperit medicii. Ce joc sexual practicase Un nou joc amoros face victime in Romania, scrie monitorulbt.ro. O femeie in varsta de 28 de ani din Botoșani a ajuns la spital cu o problema neobișnuita. Speriata, tanara a sunat la Ambulanța, din cauza unei sangerari la nivel vaginal. Ii era rușine sa recunoasca ce facuse, așa ca le-a spus medicilor ca avea o problema in zona intima pentru care folosea un spray special, iar in weekend, din greseala, ar fi introdus capacul in vagin si nu l-a mai putut scoate. Insa medicii nu au crezut nicio clipa povestea pacientei. In cele din urma, femeia a spus ce se intamplase, de fapt.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

