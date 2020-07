Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța ca pana la aceasta ora, in țara avem 362 de pacienți blonavi de Covid-19, aflați in stare grava, dintre care 27 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistata.

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore, 252 de paciecți infectați cu Covid-19 s-au vindecat și au fost externați. Astfel, bilanțul cazurilor tratate ajunge la 9846. Totodata, dintre persoanele care se afla internate in spitalele din țara, 453 sunt in stare grava, 31 fiind conectați la aparatul de respirație…

- Pina la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 10093 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1085 in Transnistria. In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19 din Chișinau, au fost internate 48 persoane cu suspecție la COVID-19. {{445806}}Starea de sanatate a persoanelor…

- 275 de persoane infectate cu noul tip de coronavirus, internate in instituțiile strategice din țara, sunt in stare grava, dintre care 23 conectate la aparatul de respirat. Totodata, alte 591 au o stare de gravitate medie, ceilalti pacienti- stare satisfacatoare.

- In Republica Moldova sunt inregistrate 7.093 de cazuri de infecție cu noul coronavirus, dintre care 880 in regiunea transnistreana. 275 dintre pacienți sunt in stare grava, 23 fiind la respirație asistata.

- Potrivit Ministerului Sanataiți, Muncii și Protecției Sociale, 244 de pacienți infectați cu noul coronavirus se afla in stare grava, 22 de pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistata, 546 - stare de gravitate medie, iar ceilalti pacienti sunt in stare

- Peste 250 de pacienți internați in urma testarii pozitive la noul tip de coronavirus se afla in stare grava, anunța Ministerul Sanatații. Dintre aceștia, 19 lupta pentru viața fiind conectați la aparate de respirație asistata.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a prezentat informațiile actualizate privind starea pacienților infectați cu noul coronavirus. Astfel, din totalul de 4.052 de cazuri de infecție cu Covid-19 inregistrate pana astazi, 1.382 persoane au fost tratate, iar 124 au decedat din cauza…