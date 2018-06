Stiri pe aceeasi tema

- Nunta celor doi a avut loc pe 13 iunie, dar abia acum s-a aflat. Cei doi au vrut sa traiasca acest eveniment intr-un cadru intim, așa ca nu au facut mare tam-tam pe seama nunții. Citeste si Fiul vrajitoarei Bratara a facut nunta. Trena miresei a fost transportata cu duba, atat de mare a fost…

- O femeie din Capitala a murit astazi dupa ce a fost injunghiata in gat de mai multe ori. Victima se afla in casa cu nepotul sau care de altfel a si sunat la 112. Dosarul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Din primele cercetari femeia ar fi fost ucisa chiar de nepotul…

- Alexi Lubomirski, fotograful care a realizat imaginile oficiale la cea mai asteptata nunta a anului, cea dintre Meghan Markle si printul Harry, a dezvaluit astazi ca a avut la dispozitie doar trei minute pentru una dintre cele trei fotografii oficiale de la nunta cuplului.

- Unul dintre cei mai celebri politisti din Romania, Marian Godina s a casatorit astazi religios cu iubita lui. Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care apare cu cea care i a devenit sotie. In scurt timp a primit mii de aprecieri. Unii dintre cei care au lasat un comentariu…

- Printul Harry al Marii Britanii (33 de ani) si fosta actrita americana Meghan Markle (36 de ani) s-au casatorit la Capela St. George din Windsor, devenind astfel Duce si Ducesa de Sussex. Ceremonia a fost una extrem de emotionanta, iar daca mireasa a zambit tot timpul, mirele cu greu si-a putut stapani…

- Top-modelul Shanina Shaik s-a casatorit in Bahamas, avand parte de o nunta de vis pe malul marii. Shanina a postat pe Instagram o multime de imagini de la nunta sa cu DJ Ruckus, care a avut loc weekendul trecut.

- Cum sezonul nunților a luat start, cu siguranța vom avea ocazia in perioada urmatoare sa vedem multe cupluri la altar. Deocamdata, sa ne delectam cu nunta modelului Shanina Shaik cu Dj Ruckus, care a avut loc pe plaja, in cel mai romantic mod posibil. Shanina Shayk a fost superba in ziua nunții Mireasa…

- Un tanar de 19 ani s-a casatorit cu o femeie mai mare ca el cu 53 de ani. Gary Hardwick si Almeda, in varsta de 72 de ani, s-au indragostit chiar dupa prima intalnire, scrie tabu.ro."Primul lucru care m-a atras la Amelda au fost ochii ei frumoși, albaștri.