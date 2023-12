Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Odorheiu Secuiesc, județul Harghita! Trei persoane au fost gasite moarte intr-o casa. In locuința au mai fost descoperite și cadavrele a cinci caini. Iata care este prima ipoteza a anchetatorilor, dar și ce au transmis despre acest caz cu adevarat tulburator!

- Cadavrul unei femei disparuta de un an a fost gasit, duminica, in frigiderul iubitului ei, in Texas. Sunt date noi detalii despre moartea unei femei disparute și a iubitului ei. Acesta a fost arestat dupa ce trupul ei a fost gasit in casa lui. Poliția a gasit duminica cadavrul lui Heather Schwab, de…

- Un hot din Cluj-Napoca este banuit ca a ucis, in urma cu cateva zile, o femeie din Mures, in casa careia intrase la furat. Barbatul ar fi dat foc locuinței și a fugit cu mai multe bijuterii. In dimineața zilei de 6 noiembrie, un incendiu a izbucnit la o locuința din Gornești, județul Mureș. Dupa stingerea…

- O femeie si fiica ei adolescenta au fost gasite moarte, cu urme de injunghiere si arsuri pe corp, intr-o comuna din Botosani. Politia a retinut un suspect, despre care presa locala scrie ca ar fi sotul femeii si tatal fetei. Acesta le alungase de acasa pe cele doua, care se mutasera la tara, intr-o…

- Ies la iveala noi detalii socante in cazul crimei din Botosani! In cursul zilei de ieri, o femeie in varsta de 47 de ani și fiica ei, de doar 14 ani, au fost gasite moarte intr-o locuinta. Un prim suspect este chiar sotul femeii care a fost retinut de oamenii legii. Ce au declarat vecinii.

- Caz șocant intr-o localitate din Botoșani! O mama in varsta de 47 de ani și fiica ei in varsta de doar 14 ani au fost gasite moarte intr-o casa parasita din comuna Manoleasa. Principalul suspect este sotul femeii. Iata cum s-a intamplat totul, dar și ce descoperire au facut polițiștii care se ocupa…

- O femeie de 47 de ani si fiica acesteia, in varsta de 14 ani, au fost gasite decedate, sambata, intr-o locuinta care ar fi fost incendiata, in comuna botosaneana Manoleasa.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu, principalul suspect in acest…

- O femeie de 70 de ani a fost ucisa, sambata dupa-amiaza, in vestul țarii, iar principalul suspect este de negasit. Potrivit Poliției, acesta se numește Dragoi Caius Daniel și in acest moment este cautat de oamenii legii. Potrivit polițiștilor, barbatul ar fi omorat-o pe mama fostei sale concubine. Acesta…