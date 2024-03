O femeie dată dispărută este căutată inclusiv cu drone care folosesc inteligența artificială O femeie de 81 de ani, care a plecat vineri de la domiciliu, este cautata sambata de polițiști și salvamontiști. Aceștia folosesc drone de cautare cu termoviziune, drone cu analiza imaginilor cu inteligența artificial și un caine de cautare in mediu natural. Potrivit IPJ Gorj, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, vineri, Mirescu Elena, in varsta de 81 de ani, din sat Ciorari, comuna Stoina, a plecat in mod voluntar de la domiciliu și pana in prezent nu au mai revenit. Aceasta are o inalțime de 1.65 m, greutate 70 kg, par alb, tuns pana la nivelul umerilor și fața rotunda,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

