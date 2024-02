Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment IPJ Teleorman / Persoana majora disparuta voluntar de la domiciliu / Ați vazut-o, sunați la 112 februarie 9, 2024 15:58 La data de 07.02.2024, NEDELCU FLORENTINA – ALINA, de 22 de ani, a plecat voluntar de la locuința sa din municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman, și pana in prezent…

- O adolescenta, de 15 ani, care a fost data disparuta duminica si care a fost cautata inclusiv cu drona cu termoviziune si caini de urma, a fost gasita spanzurata, luni. Primele date arata ca nu exista suspiciuni ca fata ar fi fost ucisa, dar se fac verificari pentru stabilirea imprejurarilor decesului.…

- In data de 30 ianuarie 2024, in jurul orei 17:30, la sediul Poliției Orașului Calan s-a prezentat un barbat care a reclamat faptul ca fosta lui soție, RADU CLAUDIA-IONELA (foto), in varsta de 44 de ani, din Calan, a plecat voluntar de la domiciliu, in data de 29 ianuarie 2024, in jurul orei 23:00,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea cauta un barbat, de 52 de ani, plecat voluntar de la domiciliu. Polițiștii orașului Calimanești au fost sesizați de catre o femeie din localitate, ca soțul ei, UDRIȘTE CRISTIN DUMITRU, a plecat de la domiciliu la data de 27.12.2023 și…

- Politia desfasoara activitati de cautare si identificare a minorului MILER EDUARD – PETRU, in varsta de 14 ani și 7 luni, domiciliat in sat Prelipca, oraș Salcea, județul Suceava, care la data de 18.01.2024, in jurul orei 17.00 a plecat voluntar de la domiciliu intr-o direcție necunoscuta. Semnalmente:…

- Minora MUNTEAN ELISA BOBONICA, in varsta de 15 ani, din Alba Iulia, care era data in urmarire ca urmare a faptului ca a plecat de la domiciliu, a fost identificata pe raza municipiului Alba Iulia. Starea acesteia este buna, iar din primele cercetari nu ar fi fost victima vreunei infracțiuni, a anunțat,…

- O fata de 12 ani a disparut joi, 21 decembrie, din Sectorul 2 al Capitalei, iar Poliția a dat-o in urmarire la nivel național și a fost emis mesaj Ro-Alert. Minora disparuta se numeste Voicu Daria Gabriela, potrivit Poliției Capitalei si are urmatoarele semnalmente:inaltime:1,55 m, greutate 45 kg, par…

- Poliția orașului Strehaia a fost sesizata, aseara, cu privire la dispariția voluntara a minorei Vargatu Iuliana Elena Gabriela, de 14 ani, din comuna Corcova. Semnalmente persoana disparuta: 1,70 m inalțime, aproximativ 55 de kg, par lung și castaniu, ochi negri, fața ovala. La momentul plecarii, minora…