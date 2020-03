O femeie cu COVID-19, diabet și hipertensiune a murit. Al 18-lea deces al unui pacient cu coronavirus în România A avut loc al 18-lea deces al unui pacient cu coronavirus in Romania. Este vorba despre o femeie de 76 de ani, din județul Cluj, care avea afecțiuni preexistente. Este o femeie din județul Cluj, internata in data de 20 martie in Spitalul din Huedin. „Pacienta a fost transferata in data de 22.03.2020 in secția ... The post O femeie cu COVID-19, diabet și hipertensiune a murit. Al 18-lea deces al unui pacient cu coronavirus in Romania appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

