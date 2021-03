Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, se desfașoara o serie de percheziții la Maternitatea Cuza Voda. Potrivit „BZI”, polițiștii au descins in spital. Conform surselor, perchezițiile ar fi facute pentru culpa medicala. Este vorba despre cazul unei femei de 35 de ani, caruia i-ar fi murit bebelușul. Femeia ar fi fost gravida…

- Pacienta a ajuns in Unitatea Primire Urgențe pe data de 14 noiembrie la ora 14.00 și a fost transferata pe ATI in dimineața de 15 noiembrie la ora 3.50. In garda din terapie intensiva din 14 spre 15 noiembrie s-au internat șapte pacienți, in funcție de eliberarea locurilor. Internarea s-a realizat in…

- Un barbat din județul Iași, comuna Schitu Duca, incearca sa lamureasca situația juridica a unui teren dintr-o alta comuna, comuna Ciortești. Pamantul este moștenit de la mama Anica Ciubotaru. Fiul acesteia, Viorel Ciubotaru, a descoperit ca fostul primar ar fi comis mai multe falsuri in acte. Caz șocant…

- O femeie din orasul Targu Frumos a fost gasita, in cursul diminetii de luni, in stare grava dupa ce a fost batuta si injunghiata de sot, in acest caz fiind demarata o ancheta de catre politisti si procurori. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat presei ca femeia, in varsta de 49 de…

- A fost dezvelit și sfințit, la Miroslava – Iași, la sfarșitul saptamanii trecute, Monumentul Eroilor conceput și construit de sculptorul Cornel Solomon, președintele subfilialei Slanic Moldova a Filialei Bacau „Corneliu Chirieș” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, și de Paval Avadanei,…

- Imagini demne de filmele de Hollywood s-au petrecut in noaptea de 19 spre 20 ianuarie, in Iași, unde polițiștii au escortat o mașina a unui șofer care se grabea la maternitate, dupa ce soția acestuia intrase in travaliu. Polițiștii din Iași au impresionat internetul printr-un gest extrem de emoționant.…

- Un barbat a murit dupa ce a fost impușcat de polițiștii care il urmareau in trafic, avand banuiala ca este sub influența bauturilor alcoolice și ca reprezinta un pericol pe șosea. Polițiștii din Botoșani au tras mai multe focuri de arma, dupa ce șoferul a incercat sa scape lovind mașinile de poliție.…

- Barbatul care a fost impuscat joi de politisti, dupa ce a refuzat sa opreasca masina la semnalele acestora, a decedat. Potrivit medicului Georgiana Lazar de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Mavromati, barbatul de 34 de ani nu a raspuns manevrelor de resuscitare efectuate la fata…