O femeie a murit în chinuri groaznice la Timișoara: fostul soț a stropit-o cu benzină și i-a dat foc O femeie din Timisoara a murit, dupa ce sotul ei a stropit-o cu benzina si apoi i-a dat foc, in urma unui conflict. Barbatul initial nu si-a recunoscut fapta, insa dupa ce sotia lui a murit, le-a spus politistilor cum s-a intamplat incidentul. Acesta a fost arestat preventiv, conform news.ro. Cei doi au divortat in urma cu mai multa vreme, dar recent s-au impacat si locuiau in Timisoara, in cartierul Ronat. In urma cu cinci zile a izbucnit un conflict intre cei doi, iar barbatul a stropit-o pe femeie cu benzina, a apins o bricheta si i-a dat foc. In urma ranilor, femeia a fost transportata de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

- O femeie din Timisoara a murit, dupa ce sotul ei a stropit-o cu benzina si apoi i-a dat foc, in urma unui conflict. Barbatul initial nu si-a recunoscut fapta, insa dupa ce sotia lui a murit, le-a spus politistilor cum s-a intamplat incidentul. Acesta a fost arestat preventiv.

