Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Canada a moștenit in mod neașteptat o mica avere dupa ce o ruda din Marea Britanie despre care nu știa nimic a murit fara sa lase testament. Christine Woodey, din Bristol, a murit singura in Spitalul Southmead, in februarie 2021. Nu avea rude apropiate și nici n-a lasat testament. Danny…

- O femeie de 81 de ani a murit in liftul Spitalului Județean Slatina, care s-ar fi blocat. Poliția face cercetari. IPJ Olt anunța ca a fost sesizat luni, „prin adresa”, de catre Spitalul Județean de Urgența Slatina cu privire la faptul ca, sambata, in jurul orei 8.05, o femeie de 81 de ani, din județul…

- O femeie de 81 de ani a murit in liftul Spitalului Județean Slatina, care s-ar fi blocat. Poliția face cercetari. IPJ Olt anunța ca a fost sesizat luni, „prin adresa”, de catre Spitalul Județean de Urgența Slatina cu privire la faptul ca, sambata, in jurul orei 8.05, o femeie de 81 de ani, din județul…

- Un caz șocant a avut loc, in Sibiu, dupa ce doi minori ar fi amenintat-o cu un cutit pe o femeie de 83 de ani, in propria casa. Cei doi copii, cercetati in libertate pentru talharie calificata, ar fi furat 10 lei.

- Accident cumplit in Maramureș, acolo unde un om a murit și alți cinci sunt raniți. Printre victime se afla doi copii. Tragedia s-a produs in cursul serii de joi, in satul Vad, din comuna Copalnic-Manastur. Accident cumplit in Maramureș Din primele informații, in accidentul rutier a fost implicat un…

- Un baiat in varsta de 5 ani a murit dupa ce a fost injunghiat in piept pe o strada din Polonia, dupa ce grupul de preșcolari din care facea parte a fost atacat de un barbat.Micuțul se afla intr-o excursie cu alți preșcolari in orașul Poznan cand a fost atacat pe strada. Se pare ca preșcolarii se…