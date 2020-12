O femeie a murit de Covid-19 la o zi după ce a născut O femeie a murit la Maternitatea „Buna Vestire” din Galați, la o zi dupa ce a nascut. Femeia ajunsese la spital in stare grava, din cauza infecției cu Covid-19, anunța digi24 . Femeia din Adjud a murit duminica, la o zi dupa naștere. Ea a fost dusa la spitalul din Galați pe 11 decembrie, in stare grava, din cauza infecției cu Covid-19. O zi mai tarziu, medicii au decis sa ii faca cezariana și astfel a adus pe lume o fetița sanatoasa, testata negativ la Covid-19. Pe 13 decembrie, starea proaspetei mamici s-a deteriorat rapid și a murit. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit la Maternitatea „Buna Vestire” din Galați, la o zi dupa naștere. Femeia ajunsese la spital in stare grava, din cauza infecției cu SARS-CoV-2. Femeia din Adjud a murit duminica, la o zi dupa naștere. Femeia insarcinata a fost dusa la spitalul din Galați in 11 decembrie, in stare grava,…

- O femeie a murit la Maternitatea „Buna Vestire” din Galați, la o zi dupa naștere. Femeia ajunsese la spital in stare grava, din cauza infecției cu SARS-CoV-2, potrivit Mediafax. Femeia din Adjud a murit duminica, la o zi dupa naștere. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate: Ce se intampla in…

- O tanara de 19 ani a murit la Spitalul din Mediaș. Aceasta era infectata cu virusul SARS-CoV-2 și avea comorbiditați. „Conform datelor oferite de Spitalul Municipal Mediaș, pacienta in varsta de 19 ani...

- Ziarul Unirea Un bebeluș de doar cateva luni a MURIT din cauza infecției cu Covid-19, intr-un spital din județul Mureș Potrivit informațiilor puse la dispoziție de Grupul de Comunicare Strategica, unul dintre decesele anunțate marți este al unui copil cu varsta curprinsa intre 0 și 9 ani. Potrivit unor…

- In ultimele 24 de ore au fost 8.262 de cazuri noi de COVID-19, din 31.082 de teste efectuate. Alți 186 romani au murit din cauza infecției cu coronavirus, in timp ce la terapie intensiva sunt internați 1.174 de pacienți COVID. Pana astazi, 17 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 373.474…

- Ziarul Unirea RECORD la ATI: 923 persoane se afla in stare grava. 101 oameni au murit din cauza Covid-19, in ultimele 24 de ore Un nou record al persoanelor internate la ATI a fost depașit, la momentul actual este vorba despre 923 de persoane in stare grava la ATI și 101 decese in ultimele 24 de ore.…

- Ziarul Unirea Un nou RECORD de cazuri grave la ATI: 721 de persoane in stare grava. 73 de oameni au murit din cauza Covid-19 Un nou RECORD de cazuri grave se inregistreaza pe secțiile de ATI: 721 de persoane sunt in stare grava. 73 de oameni au murit din cauza Covid-19 in ultimele 24 de ore. In intervalul…

- Creatorul de moda japonez Kenzo Takada, in varsta de 81 de ani, a decedat duminica din cauza COVID 19, relateaza Agerpres.Primul stilist japonez care s a impus la Paris, unde si a desfasurat intreaga cariera si a cunoscut faima, Kenzo Takada s a stins din viata duminica, 4 octombrie 2020, la Spitalul…