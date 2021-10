Stiri pe aceeasi tema

- Femeia, mama a trei copii, din Illinois, socializa cu barbatul și iubita acestuia, in apartamentul lor din Rolling Meadows.Claudia Resendiz-Flores i-ar fi cerut barbatului sa o sarute. Acesta a refuzat, iar ulterior și-a sarutat iubita, moment in care femeia a devenit geloasa și i-a spus din nou sa…

- Un tanar din Baia mare a provocat un accident mortal dupa ce a confundat o tanara cu iubita sa și a pornit in urmarirea mașinii in care aceasta se afla. La un moment dat șoferul urmarit a oprit mașina pentru ca tanara sa coboare, scrie emaramures.ro. Atunci, șoferul gelos și amicul lui ar fi tabarat…

- O femeie și fiica ei, ambele anti-vacciniste, au murit de COVID in spital la cateva zile distanța. Sammie-Jo Forde, in varsta de 32 de ani, a murit sambata in spitalul din Ulster, Irlanda de Nord, unde fusese tratata in aceeași secție ca și mama ei, Heather Maddern, 55 de ani, care a murit pe 31 august,…

- Doua persoane, femeie si barbat, au fost gasite moarte, joi seara, intr-o casa din comuna Independenta, judetul Galati. Cei doi au fost gasiti de copii femeii. Potrivit anchetatorilor, barbatul ar fi ucis-o pe femeie, apoi s-a sinucis, informeaza Observatornews.ro . Femeia si concubinul ei erau de mai…

- Un barbat de 29 de ani a fost impuscat mortal, vineri seara, in Texas, in timp ce conducea. Impreuna cu el se aflau si cei doi fii ai sai, in varsta de 7 si 10 ani care au reusit sa scoata masina de pe autostrada.

- Doua persoane aflate pe o motocicleta si inarmate cu cel putin o pusca de asalt de tip Kalasnikov, au tras pe o strada din Marsilia, Franța, asupra unor copii, informeaza La Provance , citat de Digi 24 . In urma incidentului, crea a avut loc in zona rezidentiala Marronniers, situata intr-unul dintre…

- Un copil de 4 ani a decedat, sambata, in apropiere de Baile Herculane, dupa ce mașina in care se afla impreuna cu frații sai, s-a rasturnat intr-un parau. La volanul mașinii se afla mama lor, care nu avea permis de conducere. “Politia Statiunii Baile Herculane a fost sesizata cu privire la un accident…