O femeie a fost vaccinată anti-Covid-19 cu şase doze. Pacienta se află sub observație O tanara femeie din Italia care este stagiara in Medicina a fost din greșeala vaccinata cu șase doze de ser anti-coronavirus. Pacienta se afla sub observație, fiind internata in spital. Dozele administrate sunt de la Pfizer/BioNTech. Aceasta s-a vaccinat in Toscana. Starea sa de sanatate este buna. Conform agentiei italiene de presa AGI, tinerei i s-a administrat un intreg flacon de vaccin anti-Covid. Un flacon conține șase doze. Incidentul s-a produs din cauza neatenției infirmierei care a vaccinat-o pe tanara. The post O femeie a fost vaccinata anti-Covid-19 cu sase doze. Pacienta se afla sub… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

