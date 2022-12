O femeie a fost târâtă afară dintr-un autobuz din Rusia pentru că a criticat războiul. „Du-te în Ucraina, să trăiești acolo” – VIDEO Femeie aflata in autobuz a criticat razboiul din Ucraina, dar și dotarea precara a armatei ruse, provocand reacția de nemulțumire a celor mai mulți dintre calatori. Unul dintre ei a luat-o pur și simplu pe sus și a dat-o afara din mijlocul de transport, informeaza Digi 24 . In videoclipul transmis pe rețelele de socializare de un calator, femeia care sta pe un scaun in autobuz poarta o discuție in contradictoriu cu o alta care nu apare in cadru. „Du-te in Ucraina, sa traiești acolo!”, i se transmite femeii, la care aceasta riposteaza: „Am fost de doua ori, in tinerețe. Nu am rude și nu cunosc… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

