Drepturi pentru mamele minore. Klaus Iohannis a promulgat legea

Klaus Iohannis a promulgat o lege care le ofera mai multe drepturi pentru mamele minore, de peste 16 ani. Conform noilor reglementari, acestea sunt direct responsabile și pot lua decizii singure in ceea ce privește relatia cu institutiile statului si obtinerea unor drepturi financiare. Mamele minore pot decide pentru copiii lor Presedintele Klaus Iohannis a […]