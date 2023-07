O femeie a fost rănită, după ce o bară de susţinere s-a desprins într-un tramvai nou, la Timişoara Accidentul s-a intamplat, luni, in apropiere de centrul orasului, intr-un tramvai realizat de compania turco-germana Bozankaya si care circula pe linia 6. Femeia se tinea de bara verticala, iar, la un moment dat, aceasta s-a desprins din suport. Vatmanul a oprit tramvaiul si a cerut ajutor la numarul de urgenta 112. Un echipaj SMURD a intervenit pentru a o prelua pe femeia ranita, pe care a transportat-o de urgenta la spital. ”O femeie a cazut intr-un vagon de pe linia 6 din cauza unei bare de sustinere care s-a rupt. La fata locului au fost chemate echipaje ale politiei si ambulantei. Incindentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

