Cine sunt părinții beizadelei de 19 ani care a ucis doi tineri la 2 Mai

Șoferul drogat de la 2 Mai, Matei-Vlad Pascu, are 19 ani, are permis de puțin timp și provine dintr-o familie înstărită din București. Mama lui Matei-Vlad Pascu are afaceri în domeniul imobiliar, iar tatăl era pasionat de mașini și de curse off road. Tânărul… [citeste mai departe]