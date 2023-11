Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost tamponata de un automobil, in parcarea casei de cultura din satul Doroțcaia, unde este amplasata și secția de votare nr.15/7. Victima a fost transportata la Spitalul de Urgența din Chișinau.

- Aproape 9.000 de cetateni ucraineni au intrat, marti, in Romania, iar in total peste 153.400 de persoane, cetateni romani si straini, si aproximativ 46.200 de mijloace de transport au efectuat formalitatile de control, la punctele de frontiera din intreaga tara."Pe sensul de intrare in Romania au…

- O mașina de Poliție cu un obiect ciudat a fost surprinsa pe strazile municipiului Chișinau. Potrivit imaginilor aparute pe rețelele de socializare, mașina a fost observata in sectorul Botanica al Capitalei. Contactat de Știri.md, șeful Secției Comunicare și Protocol al Inspectoratului General al Poliției,…

- Șeful unei direcții a Inspectoratului General al Poliției de Frontiera a fost prins baut la volan, noaptea trecuta, in orașul Chișinau. Ofițerul conducea mașina de serviciu a instituției, precizeaza Inspectoratul Național de Securitate Publica, fara a da numele celui reținut, noteaza Noi.md cu referire…

- Patru prahiveni au ajuns in arestul Poliției buzoiene și au ramas fara mașina, indisponibilizata, dupa ce au furat struguri din cultura deținuta de un localnic din Naeni, folosind violența pentru a scapa de cei care i-au prins in flagrant. ,,In ziua de 30 septembrie a.c., in urma probatoriului administrat…

- Astazi, 21 septembrie, șeful Inspectoratului General al Poliției, dl Viorel Cernauțeanu impreuna cu șeful adjunct al IGP, dl Lilian Carabeț l-au numit pe Sergiu Andronache șef la Inspectoratul de Politie Nisporeni al IGP. Noul conducator și-a inceput activitatea in aceeași subdiviziune in anul 2003,…

- La data de 29 august 2023, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Onesti au fost sesizati prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, de catre o femeie din comuna Oituz, despre faptul ca a fost agresata de fiul sau. La data de 29 august 2023, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie…

- Ieri, 7 august a.c., in intervalul orar 18.00-20.00, polițiștii din cadrul Secției nr.3 de Poliție Ploiești, impreuna cu polițiștii de investigații criminale din cadrul celor 4 Secții ale Poliției municipiului Ploiești, dar și polițiști rutieri, au desfașurat o acțiune in zona Salii Sporturilor Olimpia…