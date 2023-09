O adolescenta in varsta de 17 ani a murit la Spitalul de Pediatrie din Brașov, din cauza unei infecții bacteriene dezvoltate in unitatea sanitara. „La data de 4 septembrie a.c., in jurul orei 12.00, Secția de Poliție Rurala Feldioara a fost sesizata de catre angajați ai Spitalului Clinic de Copii Brașov cu privire la faptul ca o tanara, de 17 ani, a decedat in urma cu doua zile, in timp ce se afla internata la aceasta unitate spitaliceasca. In cauza, polițiștii au dispus efectuarea autopsiei de catre medici legiști din cadrul Serviciul Județean de Medicina Legala Brașov. Conform concluziilor preliminare…