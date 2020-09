O familie de scotieni O familie de scoțieni, la fast-food. Mananca ei bine, și, cand sa plece, barbatul ii spune ospatarului: -Restul sa mi-l impachetați… știți, pentru cațel!-Desigur, domnule!La care copilașii, urland de fericire: -Uraaa! Ne cumpara cațeeel! Articolul O familie de scotieni apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața de smartwatch-uri pare sa fie una dintre cele mai interesante din domeniul tehnologiei. Aici luptele se dau intre o parte dintre aceiași jucatori mari de pe piața de smartphone-uri, insa pot aparea și cateva surprize in clasamente. Desigur, Apple domina in continuare piața cu gama Apple Watch,…

- Janos si Ana serbau 10 ani de casnicie. La un moment dat, se ridica Janos sa tina un toast. – Ridic acest pahar pentru cei 10 ani de cind traiesc cu nevasta meu!Ion, prietenul cel mai bun, il corecteaza: – A mea, bai, nevasta mea, asa-i corect.– Taci, ba Ioane, cu a ta traiesc numai de 2 ani! Articolul…

- „Chei am, telefonul este in buzunar, am și geanta, pot pleca afara. Stai. Masca, am uitat masca!!‟ Asta ni se intampla uneori multora dintre noi. Fara telefon mai poți ieși din casa, dar fara masca de protecție nu, mai ales in zilele noastre, cand nicaieri nu poți intra daca nu ai gura și nasul acoperite.…

- Daca acesta va fi adoptat, numarul de elevi din clase va fi modificat: Citeste si: Planul PNL de relansare economica. VOUCHERE de 360 de lei pentru 400.000 de elevi, oferite de Guvern ca masura sociala - invațamantul gimnazial: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de…

- Ieri 23.06.2020, in jurul orelor 17.00, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau au fost sesizați ca un barbat necunoscut se afla intr-un pod al unui imobil situat pe strada Aviatori din municipiul Bacau, deși nu ar avea nici un motiv sa se afle acolo. Ajunși la locul indicat, jandarmii…

- -I-am spus ca nu mai stau cu el si ca divortez, dupa care am iesit afara sa ma linistesc. -Si el ce a spus? intreaba curioasa prietena. -Pai, dupa cateva minute, am auzit o bubuitura…. -La naiba, doar nu s-a impuscat… -Da de unde…el a deschis o sticla de sampanie… Articolul I-am spus ca divortez! apare…

- Bula catre tatal sau a doua zi dupa noaptea nuntii:– Tata eu divortez!– Ai innebunit, asa repede, ce s-a intamplat? – Nu conteaza eu divortez!– Mai fiule, mie poti sa-mi spui, sunt tatal tau, care e problema? – Tata, sotia mea este fecioara!Dupa un timp de gandire spune tatal:– Apoi fiule ai dreptate!…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, pentru joi 18 iunie o noua avertizare COD PORTOCALIU de ploi torențiale, incepand de la orele pranzului pana in aceasta noapte, la ora 23.00. Avertizarea meteo vizeaza integral 16 județe, inclusiv Bistrița-Nasaud, și parțial pentru alte 11. Restul…