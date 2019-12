O familie de români din Spania a dat lovitura la loto: a câştigat 1,5 milioane de euro A dat norocul peste o familie de romani din Spania: premiul de 1,5 milioane de euro la loterie a trecut prin restaurantul lor. «Sunt foarte trist ca trebuie sa dam 600.000 de euro inapoi» In urma cu 7 ani, au preluat unitatea hoteliera Oregi, pensiune și restaurant, in popularul cartier Abadinarra din Matiena. De atunci, s-au abonat la un numar la loterie: 56718. In fiecare saptamana, soții Isac pun in vanzare 25 de bilete la loterie, toate legate de acest numar.



Conform sistemului de joc, se pun in vanzare „zecimi" (decimos), fracții ale unui bilet, iar in cazul in care numarul

Sursa articol si foto: rtv.net

