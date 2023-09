O familie a găsit relicve din epoca vikingă în timp ce caută un cercel pierdut O familie din Norvegia cauta un cercel de aur pierdut in gradina lor cand a decis sa-și scoata detectorul de metale. Nu au gasit cercelul, dar au gasit altceva mai valoros: artefacte care dateaza de mai bine de 1.000 de ani, potrivit BBC .Familia Aasvik a dezgropat o catarama in forma de bol și un alt obiect. Experții cred ca artefactele au fost folosite la inmormantarea unei femei din secolul al IX-lea pe mica insula Jomfruland. Descoperirea a fost facuta sub un copac din gradina familie. „Felicitam familia care a gasit prima descoperire sigura din timpul vikingilor la Jomfruland”, a scris Patrimoniul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii unei familii din Norvegia care cautau un cercel de aur pierdut in gradina lor au avut surpriza ca, in loc de prețiosul obiect, sa gaseasca artefacte vechi de peste 1.000 de ani, informeaza vineri, 29 septembrie, BBC News.Familia Aasvik a dezgropat, dupa ce s-a decis sa foloseasca un detector…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Prezent in studioul GSP Live este Bobi Verdeș, fost atacant la Universitatea Craiova, Pandurii, Oțelul Galați, FC Argeș și FCM Bacau. Ultima data a fost antrenor secund la FC Botoșani, alaturi de principalul Flavius Stoican. Urmarește…

- Copiii nascuți prematur, viitorii tineri cu boli cronice. STUDIU Un studiu recent realizat de cercetatori din Finlanda și Norvegia, coordonat de Institutul Finlandez pentru Sanatate și Bunastare (THL), a scos in evidența faptul ca persoanele nascute prematur prezinta un risc crescut de a dezvolta multimorbiditate…

- Poli Iași și „U“ Craiova se intalnesc sambata, de la ora 21.30, pe stadionul „Emil Alexandrescu“, intr-un meci contand pentru etapa a 5-a din Superliga. Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) l-a desemnat pe Istvan Kovacs (Carei) sa imparta dreptatea in Copou. Acesta va fi ajutat de asistenții Ovidiu Artene…

- Superliga: Universitatea Craiova - Otelul Galati, scor 0-0, in ultimul meci al etapei a douaEchipa Otelul Galati a reusit sa incheie la egalitate luni seara, in deplasare, scor 0-0, meciul disputat in compania formatiei Universitatea Craiova, in etapa a doua a Superligii, informeaza News.ro.…

- Oamenii spun ca știu care e situația casei de odihna in care iși au frații, surorile sau soții și ca, acum, statul nu face decat sa iși dea cu stangul in dreptul. Asta in timp ce alții recunosc ca au ales raul cel mai mic."Eu am inteles, fac controale inchid azile, dar ce fac cu oamenii astia? Ce conditii…

- S-a schimbat legea! Ordinul de protecție pentru victimele violenței in familie a fost prelungit Legea privind prelungirea ordinului de protecție pentru victimele agresiunilor sau violenței in familie a fost promulgata de catre Președintele Klaus Iohannis. Aceasta prevede extinderea perioadei de protecție…

- Vacanța unei familii din Botoșani s-a transformat intr-o tragedie cumplita atunci cand un copil de doar 5 ani a murit inecat intr-o piscina.Cei doi soți, patroni au unei firme de transport, au plecat pentru cateva zile in vacanța in Cipru impreuna cu cei doi copii. Copilul de 5 ani se juca cu sora lui…