Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen a vizitat, joi seara, palatul si fortareata Alhambra din Granada, construcție ce dateaza din in secolul al XIII-lea, unul dintre cele mai importante monumente de arhitectura islamica dovada a prezenței musulmane in Spania din secolul VIII pana in secolul XV. Sumaya Abdelbi,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a purtat vineri o esarfa cu motive de arta islamica primita spontan, cu o seara inainte, drept cadou de la un ghid turistic din orasul Granada, unde liderii Uniunii Europene s-au reunit inca de joi, relateaza Reuters.Joi seara, Ursula von der Leyen…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a purtat vineri, 6 octombrie, o esarfa albastra cu motive de arta islamica primita spontan, cu o seara inainte, drept cadou de la un ghid turistic din orasul Granada din Spania, acolo unde liderii Uniunii Europene s-au reunit inca de joi, informeaza Reuters,…

- Schengen: In timp ce situația Romaniei e incerta, Bulgaria a primit promisiuni de aderarePremierul Bulgariei, Nikolai Denkov, a purtat o serie de discutii cu lideri europeni, in cadrul celei de-a treia reuniuni a Comunitații Politice Europene de la Granada, Spania, relateaza Rador Radio Romania.Seful…

- Cancelarul german Olaf Scholz a promis Kievului inca un sistem de aparare aeriana Patriot in iarna care vine, dupa o intalnire in Spania cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Intarirea apararii aeriene a Ucrainei cu sistemul Patriot „este cel mai necesara in acest moment”, a declarat Scholz…

- Uniunea Europeana se pregatește sa deschida negocierile cu Ucraina cu privire la viitoarea aderare la blocul comunitar a țarii devastate de razboi, un anunț oficial fiind așteptat in luna decembrie, scrie marți, 3 octombrie, Politico, citand trei diplomați europeni care au cunoștința despre aceasta…

- Comisia Europeana va propune alocarea unei sume suplimentare de 15 miliarde de euro pentru statele europene care primesc un numar mare de refugiati, inclusiv ucraineni, a anuntat astazi, la Praga, presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza agentia EFE. Acest ajutor destinat tarilor…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat recent ca Uniunea Europeana va lansa o ancheta in ceea ce privește subvențiile acordate companiilor de autovehicule electrice din China. Germania și Franța, cele mai mari doua entitați economice din UE, au atitudini total opuse fața de…