Stiri pe aceeasi tema

- Liz Truss, care de marți este noul premier al Marii Britanii, intentioneaza sa inghete facturile la energie timp de 18 luni si va permite ca firmele care furnizeaza gaze si electricitate sa poata obtine imprumuturi de la Guvern pentru subventionarea acestor facturi, relateaza BBC, citat de EFE.

- Un joc in stilul „Roata norocului” dintr-o emisiune TV britanica ofera ca premiu principal plata facturile de energie ale unui apelant, in plina criza energetica. Emisiunea se numește „This Morning” și a oferit pana acum fie 3.000 de lire sterline, 1.000 de lire sterline și patru luni de „facturi la…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 1,393 miliarde de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark si o alta de certificate cu discount, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, MF a atras 938,5 milioane de lei printr-o emisiune…

- Zeci de mii de britanici refuza sa iși plateasca facturile la energie in semn de protest fața de creșterea tarifelor. Multe din Marea Britanie se intreaba daca iși vor putea permite sa plateasca facturile la energie in viitorul apropiat. Dupa o creștere de 54% a plafonului de preț pentru gaze și electricitate…

- Informații noi importante pentru toți locuitorii Romniei! Facturile la lumina si gaze vor fi modificate, din nou, in condițiile in care Guvernul a emis o noua Ordonanța de Urgența. Prin aceasta ordonanța, facturile pe care le vor primi romanii in perioada care urmeaza vor suferi modificari.

- Nu doar Romania, ci toata Europa, mai ales in partea ei sudica, este puternic lovita de seceta. Fenomenul ne reamintește de schimbarile climatice. In viitor, acest tip de eveniment climatic ar putea avea un impact și mai mare, atrag atenția specialiștii citați in presa europeana. Se scumpeste factura…

- „Il Giorno” prezinta o poveste care, daca n-ar fi din Italia, ar putea sa fie de la noi. Caci, suntem renumiți la astfel de chestiuni precum cea pe care o relatez mai jos. Un barbat din Milano a murit in 2012, la varsta de 84 de ani. Pana aici, nimic ieșit din comun. Toți oamenii mor. Casa in care a…

- Cați dintre voi va uitați doar la suma totala de plata atunci cand primiți facturi la gaze și curent?! Cu sigurana foarte mulți. Puțini sunt cei care citesc cu adevarat toate detaliile de pe factura atunci cand o primesc. Iata ce urmeaza se se schimbe din toamna in privința acesteia.