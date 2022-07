Stiri pe aceeasi tema

- ISWinT (International Student Week in Timișoara), tradiționalul festival intercultural și educațional organizat de voluntarii din Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare (Liga AC), impreuna cu Universitatea Politehnica din Timișoara inca din anul 1994, revine dupa doi ani in care…

- Universitatea ‘Dunarea de Jos’ Galati (UDJG) ofera 3.458 de locuri bugetate si cu taxa pentru Admiterea 2022, care a inceput luni, informeaza Departamentul de Comunicare, Promovare si Relatii Publice a institutiei. Potrivit sursei citate, din cele 3.458 de locuri 1.520 sunt bugetate la licenta, iar…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) va implementa un sistem de cloud institutional in cadrul proiectului „Mediu colaborativ pentru dezvoltarea arhitecturilor cloud bazate pe OpenStack cu aplicatii in CDI", cu valoarea de 5,048,822.88 lei, finantat prin Fondul European de Dezvoltare…

- Poet si prozator, membru corespondent al Academiei Romane, George Topirceanu s-a nascut la 20 martie 1886, la Bucuresti. A urmat Liceul ”Sf. Sava” din Capitala. In 1906 s-a inscris la Facultatea de Drept, apoi la cea de Litere, dar nu si-a finalizat studiile, conform „Dictionarului scriitorilor romani”…

- Databricks, compania lansata in 2013, permite gestionarea volumelor mari de date prin asa-numita arhitectura lakehouse. Inovatia le permite utilizatorilor sa aiba la un loc tot confortul din tehnologia lake data, prin care pot fi inmagazinate volume spectaculoase de date nestructurate, cu informatiile…

- Cristian Neagu este student in anul I la Facultatea de Automatica si Calculatoare din Galati si a descoperit o stea variabila pe care a denumit-o „Romania”. Ea a fost indexata sub acest nume in Indexul International al Stelelor Variabile, detinut de Asociatia Americana a Observatorilor de Stele Variabile…

- Peste 20 de firme de specialitate vor participa la prima editie a Targului de stagii de practica, internshipuri si locuri de munca organizat de Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica din cadrul Universitatii ‘Dunarea de Jos’ din Galati, informeaza, marti, purtatorul…

- Producatorul global de solutii de securitate cibernetica Bitdefender a investit peste 50.000 de euro in modernizarea unui laborator de informatica destinat studentilor Facultatii de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti (UPB).