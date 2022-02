Stiri pe aceeasi tema

- Altadata Patria Cartofului, Romania a ajuns acum sa-și asigure o mare parte din consum din import. Și nici nu este de mirare in condițiile in care suprafețele scad de la an la an, ca sa nu mai vorbim de rentabilitate, capitol la care suntem la coada Europei. Daca in UE media de producție la hectar este…

- Candva o utopie eșuata dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, cartierul Nowa Huta din Cracovia și-a gasit o noua viața și devine, incet, incet o destinație turistica, realateaza BBC. Puține țari au ieșit din al Doilea Razboi Mondial la fel de devastate ca Polonia. Țara și-a pierdut aproximativ o cincime…

- Numarul accidentelor feroviare in Uniunea Europeana a scazut cu 40% intre 2010 si 2020. Țarile membre unde se inregistreaza cel mai mare numar de accidente sunt Germania, Polonia, Franta si Romania, arata datele publicate joi de Eurostat.

- Echipele de handbal feminin ale Danemarcei si Spaniei sunt primele semifinaliste ale Campionatului Mondial, dupa ce au eliminat, marti, reprezentativele Braziliei, respectiv Germaniei. Romania a incheiat pe locul 13, conform news.ro Danemarca s-a impus in primul meci din sferturile de finala…

- Echipele feminine de handbal CS Minaur Baia Mare, SCM Ramnicu Valcea si CS Magura Cisnadie si-au aflat adversarele din faza grupelor EHF European League, in urma tragerii la sorti efectuate, joi, 25 noiembrie, la sediul EHF de la Viena. CS Minaur, vicecampioana Romaniei, va evolua in Grupa B, alaturi…

- Uniunea Europeana este principalul partener comercial al apicultorilor din Republica Moldova. Mai mult de 90% din mierea produsa in țara ajunge pe piața comunitara. Principalele state importatoare sint Italia, Franța, Rominia, Polonia și Germania. Totodata, UE este și una dintre cele mai importante…

- Germania se pregatește pentru o reintoarcere in masa la telemunca, in incercarea de a stavili un nou val puternic al pandemiei de coronavirus, conform unui proiect de lege. ‘Valul urmator de covid-19 le va eclipsa pe celelalte’ Astfel, reintroducerea regulii in ce privește telemunca, regula care a fost…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat sambata ca manevrele neprogramate ale NATO in Marea Neagra reprezinta o provocare serioasa pentru Moscova si ca Rusia nu are nimic de-a face cu criza migratiei dintre aliatul sau, Belarus, si Uniunea Europeana, transmite AFP. ”Statele Unite si aliatii…