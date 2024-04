Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Bucuresti au pus in dezbatere publica un proiect de lege care, daca va fi votat, va permite Romaniei sa intervina in afara tarii, inclusiv militar, pentru a „proteja cetatenii romani aflati in pericol”. Proiectul, care prevede ca interventiile de acest fel vor putea fi initiate la…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca in relatia dintre Romania si Republica Moldova a trecut vremea „podurilor de flori” si este timpul „investitiilor bugetate, al proiectelor cu impact economic bine definit”, subliniind ca autoritatile de la Bucuresti vor sa ajute Moldova sa faca pasi mari si…

- Premierul R. Moldova, Dorin Recean, a venit cu un comentariu dupa ce ambasadorul Federației Ruse la Chișinau, Oleg Vasnețov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Oficialul a menționat ca diplomatului rus i-a fost inminata nota de protest referitor la deschiderea secțiilor de votare a Federației…

- Premierul de la Chișinau, Dorin Recean, a declarat ca Rusia nu reprezinta o amenințare directa pentru țara sa, afirmand ca „atat Ucraina, cat și unele state NATO și-au consolidat suficient capacitațile de aparare in zona”.

- Intr-un demers care subliniaza ingrijorarea tot mai mare care vizeaza presupusele legaturi cu Rusia ale lui George Simion, liderul partidului AUR (Alianța pentru Unirea Romanilor), premierul Marcel Ciolacu urmeaza sa ceara oficial explicații autoritaților ucrainene și moldovenești cu privire la interdicțiile…

- Prim-ministrul Dorin Recean, impreuna cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea și ministrul Afacerilor Interne, Andrian Efros, s-a intilnit, ieri, cu reprezentanții diasporei moldovenești din Ungaria. Șeful Executivului a vorbit despre eforturile autoritaților de la Chișinau…

- Prim-ministrul Dorin Recean, impreuna cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea și ministrul Afacerilor Interne, Andrian Efros, s-a intilnit, ieri, cu reprezentanții diasporei moldovenești din Ungaria. Șeful Executivului a vorbit despre eforturile autoritaților de la Chișinau…

- UPDATE – Vicepresedintele parlamentului, Mihai Popsoi, va prelua functia de ministru de externe, a anuntat premierul Dorin Recean in cadrul sedintei guvernului de la Chisinau, potrivit portalului Deschide.md. ‘De saptamana viitoare, portofoliul la Ministerul de Externe il va prelua actualul vicepresedinte…