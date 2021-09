O dragoste infinita cu “Miss You”, noua piesa Christian Eberhard si Claire Audrin De multe ori, dragostea dintre doi oameni are și un sfarșit. Uneori cu multe lacrimi varsate, alteori cu zambetul pe buze, cu gandul la un nou inceput pentru fiecare dintre ei. Fiecare ne gestionam emoțiile diferit, iar piesa Miss You ne arata intocmai acest lucru. In timp ce o relație se destrama, cei doi reacționeaza total diferit. El ia decizia de a pleca undeva, departe, fara se mai uite in spate. Dar ea sufera in continuare, știind ca va ramane mereu undeva in memoria lui. Intreaga poveste este descrisa din punctul ei de vedere, ceea ce aduce piesei o incarcatura emoționala incredibila.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

