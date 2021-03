Romania – Macedonia de Nord 3-2 George Marin In singura, din pacate, tribuna populata din stadion, cea a presei, nu aveam cum sa știm ca Gavrila Balint a descifrat intenția lui Radoi. Adica jucam acum ofensiv, dar folosind așa-numita linie a doua, iar cu nemții venim cu artileria grea. Aceeași parere circula și in tribuna Arenei Naționale. Nu ca noi, cei care așteptam meciul ca sa pornim motoarele pixurilor, am fi deopotriva de dibaci in a descifra fotbalul ca și Balint. Ci a fost ca niște carți de joc etalate pe masa. Mai mult, cand s-a facut 2-0 pentru noi, am indraznit sa presupun ca unii dintre…