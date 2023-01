O dată la 50.000 de ani. O cometă recent descoperită va fi vizibilă de pe Pământ în curând Cometa „C/2022 E3 (ZTF)” a fost descoperita in martie anul trecut. In prezent se indreapta spre Soare si va fi usor de observat cu un binoclu bun si poate chiar cu ochiul liber in weekendul 21-22 ianuarie, potrivit AFP, citata de News.ro. Cometa „C/2022 E3 (ZTF)”, descoperita recent, va trece aproape de Soare in aceasta […] The post O data la 50.000 de ani. O cometa recent descoperita va fi vizibila de pe Pamant in curand appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

