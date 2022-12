O cursă Tarom a fost deviată de patru europarlamentari români O cursa regulata Tarom a fost deviata de la ruta sa obișnuita pentru a lua la bord mai mulți europarlamentari romani, spre ghinionul pasagerilor obișnuiți, care s-au ales cu o intarziere. Conform radarului de zbor flightaware.com , este vorba de cursa Tarom 374 ce opereaza in mod normal pe ruta Bruxelles – București. Joi seara, cursa a decolat la 7.07 (ora Europei centrale) din Bruxelles pentru a ateriza, 22 de minute mai tarziu, in orașul francez Strasbourg, unde este sediul oficial al Parlamentului European ce tocmai iși incheiase ultima sesiune inainte de Craciun. „Un calator a spus ca a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

