- Tudor Chirila pleca in turneu cu o piesa in regia mamei sale, Iarina Demian. ”Visul american”, ultima sa piesa, pe care o numește ”cea mai dificila din cariera sa” datorita solicitarii ce o implica (one man show-ul intra in pielea a noua personaje timp de o ora și jumatate) va ajunge in 17 orașe din…

- Bucureștiul, alaturi de refugiații din Ucraina Foto: https://www.facebook.com/PMBucuresti. Primaria Sectorului 1 a deschis un nou centru de cazare a refugiaților care fug din Ucraina. Acesta are capacitatea de 200 de locuri și a fost organizat în sala de sport a Școlii Gimnaziale nr.…

- Primaria Sectorului 1 a deschis sambata un nou centru de cazare a refugiaților care fug din Ucraina. Acesta are capacitatea de 200 de locuri și a fost organizat in sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 13. Potrivit unui comunicat de presa transmis sambata de Primaria Sectorului 1, in ultima perioada…

- Cornel Gheorghe, in varsta de 50 de ani, este unul dintre jurații de la „Dancing on Ice: Vis in doi ”, difuzat de Antena 1. La masa juriului i se alatura Simona Punga, Mihai și Elwira Petre. Cu un palmares olimpic și competițional puternic in domeniul patinajului artistic, participant al Jocurilor Olimpice,…

- In ziua de 7 Februarie 1777 s-a nascut, la Golești, in Argeș, Dinicu Golescu, carturar și memorialist roman. A inființat in 1826, pe moșia sa din Golești, o școala in care puteau invața gratuit tineri indiferent de categoria sociala din care faceau parte. A fost membru fondator al Societații literare…

- In ziua de 27 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Siguranța Școlara impreuna cu polițiști de proximitate au desfașurat in continuare activitați in cadrul ”Maratonului Antiviolența´”, in vederea prevenirii violenței in școli.Ieri, polițiștii au vizitat Liceul Tehnologic “Henri Coanda” și Școala Gimnaziala…

- Iarina Demian este una dintre apreciatele actrițe din lumea teatrului romanesc și totodata mama cunoscutului actor și cantareț Tudor Chirila. Ca actrița este cunoscuta publicului larg dupa rolurile jucate in pelicule „Liceenii” și „Sanda”. De asemenea s-a remarcat și in calitate de regizor al piesei…

- Iarina Demian are 83 de ani și o cariera spectaculoasa in actorie. Dincolo de scena, ea este mama lui Tudor Chirila și a lui Ionuț, dar și bunica a trei nepoți. Intr-un interviu pentru viva.ro , aceasta a facut marturisiri despre relația pe care o are cu fiul ei mai mic, cu Tudor. Ionuț Chirila are…