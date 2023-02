Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reiterat joi refuzul de a negocia cu Rusia inainte de o retragere a trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei, relateaza DPA, informeaza AGERPRES . Discutii vor fi posibile doar daca Rusia isi retrage soldatii, isi recunoaste greseala si exista un nou guvern…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu are „nicio indoiala” ca o victorie a Rusiei in Ucraina este „inevitabila”, in timp ce s-a adresat astazi muncitorilor in timpul unei vizite la o fabrica de armament din Sankt Petersburg, relateaza The Guardian . De asemenea, liderul rus a dezvaluit ca…

- Maliar a declarat in cadrul unui briefing de presa ca numarul unitaților militare rusești din Ucraina a crescut de la 250 la 280, intr-o singura saptamana, in timp ce Moscova incearca sa obțina „inițiativa strategica", relateaza HotNews.ro care citeaza Reuters și AFP. „Luptele sunt aprige in direcția…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut luni o calatorie rara in Belarus, aliatul Moscovei, in timp ce forțele sale și-au continuat campania de bombardare aeriana a Ucrainei, in condițiile in care campul de lupta se afla intr-un larg impas dupa aproape 10 luni de razboi. Vizita lui Putin la Minsk a…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fost KGB) a cerut arestarea a doi ministri ai Ucrainei, acuzati, potrivit media ruse, ca au incalcat integritatea teritoriala a Federatiei Ruse, informeaza marti AFP, care citeaza un tribunal din Moscova."Anchetatorii FSB au cerut (...) sa se ordone in…

- Liderii lumii au lansat o declarație comuna la summit-ul G20, in care condamna agresiunea și cer ”retragerea completa și necondiționata” a trupelor ruse din Ucraina. Conform BBC, declarația este semnata de ”majoritatea” statelor membre ale grupului celor mai dezvoltate 20 de state ale lumii și subliniaza…

- Rusia a facut tot posibilul pentru a preveni izolarea diplomatica la summitul G20 de la Bali, pe masura ce aliatii sai traditionali – China si India – au inceput sa se distanteze de razboiul din Ucraina, despre care scrie intr-un comunicat ca a cauzat pagube economice nespuse lumii. Narendra Modi, premierul…

- Ministerul rus de Externe nu a facut referire, intr-un comunicat, la disponibilitatea Moscovei de a reinnoi initiativa Marii Negre convenita in iulie, care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale. Acordul expira pe 19 noiembrie. ONU sustine ca 10 milioane de tone de cereale si alte alimente…