Scene incredibile, astazi, in jurul orei 12,30, la Spitalul Județean Timișoara – o parte din cupola computerului tomograf s-a desprins in timp ce o femeie care suferise accident vascular era investigata. Bucata de metal, de aproape o tona, a cazut și a fost o chestiune de noroc ca pacienta care era imobilizata nu a fost […] Articolul O componenta din computerul tomograf de la Spitalul Județean Timișoara s-a desprins in timp ce o pacienta era investigata. Ce a pațit femeia