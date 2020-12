Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnal al acțiunilor de tineret, din ultimii 15 ani, a derulat Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Vrancea, in perioada 2 aprilie -25 noiembrie 2020, prin proiectul ”Ceaiul de la Tineret”. Activitatea de promovare a voluntariatului și a tinerilor implicați in activitați s-a derulat online,…

- Pe parcursul zilei de 5 noiembrie, Direcția Județeana pentru Tineret și Sport Buzau desfașoara, in parteneriat cu Direcția Generala Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Buzau, un concurs online intitulat „Intrebari și raspunsuri anticorupție”. Concursul cu tematica anticorupție va avea loc…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Botoșani in parteneriat cu Scoala Gimnaziala ”Ioan Murariu” Cristinești a organizat in perioada 1 – 30 octombrie 2020 proiectul ”INDEPENDENT”.

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Vrancea organizeza campania de promovare a susținerii metodelor de integrare sociala a tinerilor – „SIS”, in perioada 1.09-30.10.2020, in județul Vrancea. Activitațile practice s-au desfașurat cu implicarea a 39 de tineri, elevi ai Liceului de Arta…

- 23 de aparate de fitness vor fi montate in cele trei parcuri mari ale municipiului, a anuntat primarul Constantin Toma intr-o inregistrare video pe care a postat-o pe pagina sa oficiala de Facebook. El a spus ca asemenea aparate vor fi montate, primavara viitoare, in toate parcurile din municipiu, pentru…

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, in calitate de punct local de informare EURODESK ROMANIA si membra a acestei retele organizeaza in luna octombrie diferite activitati de informare, multiplicare si diseminare in cadrul campaniei TIME TO MOVE 2020. Campania TIME TO MOVE 2020, se desfasoara…

- Reprezentanți ai patru instituții de invațamant din Buzau care se confrunta cu abandonul școlar și rezultate slabe la invațatura s-au intalnit, vineri, cu reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean in cadrul conferinței de final a proiectului „Profesorul face diferența”. Este vorba despre un proiect…

- Candidatul PNL la functia de presedinte al Consiliului Judetean Dolj, Alexandru Gidar, a declarat, duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru schimbarea in bine a Doljului, a Craiovei si pentru copiii si tinerii acestui judet, potrivit AGERPRES."Am votat pentru schimbarea in bine a…